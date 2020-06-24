до
Парад победы
24 июня 202001:54

Администрация Ялты поднимает статус городских дворников

Администрация Ялты поднимает статус городских дворников

Больше не дворники, а "маэстро чистоты". Статус, который с сегодняшнего дня появился у тех, кто отвечает за уборку на улицах Ялты. Сотрудники коммунальных служб получили новые полномочия — теперь они должны поддерживать не только "санитарный, но и общественный порядок".

Ну, а церемонию перехода к новому формату провели максимально торжественно. Работники даже принесли присягу, в том числе поклялись "сделать Ялту лучшим городом Земли". Правда, глядя на мероприятие, было трудно догадаться, что перед нами — именно дворники. Поскольку внешний вид крымчан теперь кардинально отличается от их коллег из других российских регионов.

Светло-голубая рубаха, длинный фартук, картуз, а у женщин еще и юбка в пол. Ретро-дизайн применили намеренно, выбрав в качестве образца внешний вид дворников царских времен. Естественно, что нововведение тут же вызвало широкое обсуждение.

Так что мэру Ялты даже пришлось отдельно объяснять, что форма на самом деле "удобная и комфортная". А также "прекрасно сочетается с современными условиями". Кстати, за ношение спецодежды город будет доплачивать.

Разработчики дизайна уверяют, что думали не только о привлекательности, но и практичности униформы. Цвет, кстати, выбран неслучайно — в сероватый фартук можно было незаметнее вплести светоотражающую ленту. Одним из обязательных условий со стороны заказчиков была безопасность — чтобы дворника было хорошо видно даже ночью. Естественно, не могли забыть и об особенностях климата российского курорта.

"Я понимаю, что здесь очень жарко, и людям должно быть комфортно. Конечно, собиралась хлопкосодержащая ткань, это однозначно, чтобы людям было удобно. На зиму естественно будут комплекты утепленные, стеганые, те, которые защищают от какого-то дождичка мелкого, то есть, все будет продумано в стиле царской России обязательно. То есть, саму идею надо пронести до конца — это прекрасная идея, это лицо города и престиж", — уверена Алина Колотушкина, руководитель компании по дизайну одежды "Дизалика", Ялта.

В царской России фартуки, а точнее, передники у дворников были белыми, а не серыми — в этом одно из немногих разночтений. В дореволюционной Ялте, как и в современной, отличительными знаками профессии были картуз и бляха.

Пока дворники в курортном городе будут заняты только уборкой. Но в дальнейшем им собираются передать и дополнительные полномочия. Больше ста лет назад дворник считался низшим полицейским чином и помогал городовым обеспечивать порядок. А помимо того выполнял много иных задач — от развешивания флагов в праздники до доставки дров. К более активной роли дворника хотят прийти и сейчас в администрации Ялты.

"Идея была, она остается, и мы все равно ее реализуем, что дворник, он должен превратиться в квартального — он и подметает, он и смотрит, чтобы не мусорили. Через него мы работаем с общественностью, с жильцами, мы знаем об их проблемах, об их чаяниях, мы их мобилизуем на наведение порядка, через них доводим информацию", — поясняет Иван Имгрунт, глава администрации города Ялты.

Встречают по одежке. Чтобы ялтинские дворники стали настоящей визитной карточкой города, им на холодный и теплый сезоны пошьют еще минимум по два комплекта униформы: один — сменный, второй — парадный. Престиж самой профессии только одеждой не поднимешь. На повышение заработной платы дворникам направят 27 миллионов рублей. По словам мэра, новые их оклады задели за живое некоторых чиновников.

"Когда я озвучил, что 30 тысяч будет минимальная заработная плата у дворников, должна быть, то мне некоторые сказали, что работники администрации обижаются. Ну, если ты хочешь иметь 30 тысяч, у тебя сегодня нет, то иди в дворники. Почему бы и нет? И почему это вдруг постыдная профессия", — задается вопросом Иван Имгрунт , глава администрации города Ялты.

Кстати, пристальное внимание маэстро чистоты в Ялте уделяли еще зимой. Тогда в городе учредили День дворника — он будет отмечаться в третье воскресение мая. И это еще не все планы по продвижению профессии. В декабре на курорте собираются провести бал дворников — по типу венского. На него власти Ялты намерены пригласить уборщиков из Австрии, Германии, Турции и Греции.

Сейчас

02:44

Землетрясение в Мексике: появились данные о жертвах

01:24

Из-за Парада Победы в Москве ограничат движение транспорта

01:06

Александр Лукашенко прибыл в Москву

00:28

В Москве коронавирус унес жизни еще 14 пациентов

23:21

Стрельба в Москве: пострадал человек

22:02

Российские средства ПВО сбили беспилотники возле Хмеймима

19:15

Землетрясение в Мексике: есть угроза цунами

Показать все новости

Эксклюзив

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Петропавловск-Камчатский. Парад Победы

Петропавловск-Камчатский. Парад Победы

2 часа назад
380
Главное – благополучие граждан: Путин озвучил новые меры поддержки

Главное – благополучие граждан: Путин озвучил новые меры поддержки

6 часов назад
В Москве расследуют два резонансных дела с участием несовершеннолетних детей

В Москве расследуют два резонансных дела с участием несовершеннолетних детей

2 часа назад
Никакого давления и вбросов: Россия готовится к голосованию по поправкам в Конституцию

Никакого давления и вбросов: Россия готовится к голосованию по поправкам в Конституцию

5 часов назад

Трансляции

03:00

Уссурийск. Парад Победы
03:00

Хабаровск. Парад Победы
03:00

Владивосток. Парад Победы
04:00

Белогорск. Парад Победы
Все трансляции
Российские IT-компании подорожали после предложения Путина снизить налоги

Российские IT-компании подорожали после предложения Путина снизить налоги

5 часов назад
Обращение Владимира Путина к гражданам России: полный текст

Обращение Владимира Путина к гражданам России: полный текст

8 часов назад
Хоть в ЗАГС, хоть в спортзал: финальный этап снятия ограничений в Москве

Хоть в ЗАГС, хоть в спортзал: финальный этап снятия ограничений в Москве

4 часа назад
Владимир Путин подписал указ о повторной выплате пособий семьям с детьми

Владимир Путин подписал указ о повторной выплате пособий семьям с детьми

5 часов назад
В Москве коронавирус унес жизни еще 14 пациентов

В Москве коронавирус унес жизни еще 14 пациентов

2 часа назад
В Кремле объяснили, почему у Путина во время обращения отставали часы

В Кремле объяснили, почему у Путина во время обращения отставали часы

4 часа назад
Российские средства ПВО сбили беспилотники террористов возле Хмеймима

Российские средства ПВО сбили беспилотники террористов возле Хмеймима

4 часа назад
Стрельба в Москве: пострадал человек

Стрельба в Москве: пострадал человек

3 часа назад
Новые причины, по которым отвергнутый парень мог убить девушку-модель и ее семью

Новые причины, по которым отвергнутый парень мог убить девушку-модель и ее семью

8 часов назад
Виктюк назвал ложью обвинения директора театра в изнасиловании

Виктюк назвал ложью обвинения директора театра в изнасиловании

9 часов назад
От самого сердца: на Мамаевом кургане прошла генрепетиция концерта Победы

От самого сердца: на Мамаевом кургане прошла генрепетиция концерта Победы

4 часа назад
Индексация, суверенитет и понимание брака: что интересует дозвонившихся на горячую линию

Индексация, суверенитет и понимание брака: что интересует дозвонившихся на горячую линию

15 часов назад
Нужна помощь: Рому Васильева спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Рому Васильева спасет дорогое лекарство

22.06.2020 08:10
В рассмотрении дела о детях хоккеиста Зайцева опять овертайм

В рассмотрении дела о детях хоккеиста Зайцева опять овертайм

2 часа назад
Segway сворачивает производство электроскутеров

Segway сворачивает производство электроскутеров

3 часа назад
Изощренные формы протеста: американцы требуют уничтожить статуи Христа

Изощренные формы протеста: американцы требуют уничтожить статуи Христа

5 часов назад
Forbes назвал лучшие российские вузы

Forbes назвал лучшие российские вузы

5 часов назад
Курорты и здравницы ждут отдыхающих: как регионы возвращаются к обычной жизни

Курорты и здравницы ждут отдыхающих: как регионы возвращаются к обычной жизни

5 часов назад
Прокуратура проверит случаи травмирования собак в самолетах "Аэрофлота"

Прокуратура проверит случаи травмирования собак в самолетах "Аэрофлота"

6 часов назад
О чем не сказала Apple: важные мелочи в iOS 14

О чем не сказала Apple: важные мелочи в iOS 14

7 часов назад
Арестованный автолихач Игорь Ишаев госпитализирован из спецприемника

Арестованный автолихач Игорь Ишаев госпитализирован из спецприемника

7 часов назад
Сервис по поиску работы допустил утечку данных 5 миллионов россиян

Сервис по поиску работы допустил утечку данных 5 миллионов россиян

9 часов назад
Ялтинских дворников привели к присяге и наградили статусом "маэстро чистоты"

Ялтинских дворников привели к присяге и наградили статусом "маэстро чистоты"

9 часов назад
Вокруг - коты и крысы, вместо еды - корм: мать и дочь устроили "ад" в доме без удобств

Вокруг - коты и крысы, вместо еды - корм: мать и дочь устроили "ад" в доме без удобств

9 часов назад
От коронавируса умер Камбы-лама Тувы

От коронавируса умер Камбы-лама Тувы

9 часов назад
Элла Памфилова: принуждение к голосованию по поправкам в Конституцию будем жестко пресекать

Элла Памфилова: принуждение к голосованию по поправкам в Конституцию будем жестко пресекать

10 часов назад
В Омске пройдет конкурс по скоростному копанию могил

В Омске пройдет конкурс по скоростному копанию могил

10 часов назад
Стала известна причина внезапной смерти экс-супруга Екатерины Семеновой

Стала известна причина внезапной смерти экс-супруга Екатерины Семеновой

10 часов назад
Кто из мировых лидеров приедет на Парад Победы

Кто из мировых лидеров приедет на Парад Победы

11 часов назад
Ladies first: одними из первых антиковидную вакцину испытают на себе девушки

Ladies first: одними из первых антиковидную вакцину испытают на себе девушки

11 часов назад
То ли акула, то ли мегалодон: жителей Приморья напугала зубастая хищница

То ли акула, то ли мегалодон: жителей Приморья напугала зубастая хищница

11 часов назад
Названы устройства Apple, несовместимые с новыми ОС

Названы устройства Apple, несовместимые с новыми ОС

12 часов назад
Ангелина Вовк рассказала, из-за чего в 33 года пережила клиническую смерть

Ангелина Вовк рассказала, из-за чего в 33 года пережила клиническую смерть

12 часов назад
Набиуллина: потери экономики РФ от Covid-19 будут меньше, чем в других странах

Набиуллина: потери экономики РФ от Covid-19 будут меньше, чем в других странах

13 часов назад
Схиигумен Сергий заявил, что получил сан, несмотря на совершенное преступление

Схиигумен Сергий заявил, что получил сан, несмотря на совершенное преступление

13 часов назад
Как подольше оставаться в трезвом уме и здравой памяти

Как подольше оставаться в трезвом уме и здравой памяти

14 часов назад
Отец из Ленинградской области посадил 10-летнего сына на цепь

Отец из Ленинградской области посадил 10-летнего сына на цепь

14 часов назад
Еще одна фигуристка ушла от Тутберидзе к Плющенко

Еще одна фигуристка ушла от Тутберидзе к Плющенко

15 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку