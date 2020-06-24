В Москве коронавирус унес жизни еще 14 пациентов

По данным столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу, в Москве общее число скончавшихся пациентов, зараженных коронавирусом нового типа, в течение последних суток выросло на 14 и достигло 3657.

Данное число умерших за сутки — наименьшее с 11 апреля, когда скончались 14 человек, передает ТАСС.

В России за последние сутки выявлено 7 425 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Клинических проявлений болезни не имели 32,7 процента из них. В этот же период в стране зафиксировано 153 летальных исхода, вызванных коронавирусной инфекцией. Про этом полностью выздоровели 12 013 заболевших.

В Москве подтвержден 1081 новый случай заболевания, что на 24 процента меньше, чем неделю назад, и на 25 процентов меньше, чем в среднем за сутки на позапрошлой неделе. Всего в столице выявлено 216 095 случаев инфицирования коронавирусом.