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24 июня 202003:31 Николай Соколов

"Могильный беспредел": работники ритуального бизнеса проведут профессиональный конкурс в Омске

"Могильный беспредел": работники ритуального бизнеса проведут профессиональный конкурс в Омске

"Поднять престиж профессии", повысить уровень, а также "привлечь внимание молодого поколения" к сфере ритуальных услуг. Это цели соревнования, которое пройдет в Омске в конце этого лета. Правда, навыки для конкурса требуются весьма специфичные. Копать ямы для погребения. И как можно быстрее.

Состязание официально называется "Могильный беспредел" — такое в России ожидается впервые. Сейчас набирают команды будущих участников, по два человека в каждой. Работать им придется строго по заданным параметрам, ну а измерительным прибором для результатов будет служить "настоящий гроб".

Изначально соревнования должны были стать частью Приморского форума ритуальных услуг. Однако, сегодня организаторы объявили, что конкурс скоростных могильщиков переносится в Сибирь.

Причём, внимание к нему привлекают с помощью популярного мема с котами. Многим такое продвижение показалось, мягко говоря, спорным. Так что в Омске мероприятию рады далеко не все.

Принять участие могут не все желающие, а только те, у кого есть профессиональные навыки. Копать могилы должны уметь быстро и качественно. Опытные члены жюри оценят навыки участников. Главное, чтобы гроб вошел в могилу с первого раза.

"Помимо физических качеств и возможностей, честно скажем, не каждый человек сможет выкопать яму размером в два метра, тут еще требуются навыки и понимание некоторых аспектов. Решили провести необычный конкурс, мы каждый год проводим разные состязание", — поясняет Борис Якушин, генеральный директор профессиональной выставки "Некрополь".

Отец Бориса хорошо известен в похоронном бизнесе страны. Популярное издание GQ даже выпускало статью про самый лучший частный крематорий России. Теперь в планах династии не только конкурс копателей, но и водителей катафалков на экстремальное вождение. Правда, инициатива пока под вопросом. Площадку не согласовали. В отличие от конкурса копателей.

"По сути, это профессиональный конкурс. И пандемия, которая идет на спад в нашей стране, показала, насколько важна данная профессия, насколько важна процедура техники безопасности", — считает Вадим Лучко, организатор конкурса, директор "СРО "Наследие".

Кстати, идея такого конкурса не нова. И возможно, победители российского этапа попробуют перекопать конкурентов за рубежом. В Венгрии "специалисты с лопатой" соревнуются на скорость и качество уже несколько лет. А в книге рекордов Гиннесса даже бывал представитель этой древней профессии. Теперь шанс у россиян.

"Мы такие же люди, и нам тоже нужны такие совместные мероприятия, тем более, они являются обменом опытом, не побоюсь этого слова, "мы хвастаемся своими достижениями". Ведь никого же не пугает проведение кинофестивалей", — считает Антон Авдеев, представитель профсоюза работников ритуальных служб.

Профессия реальная и нужная, но вот нужно ли так рекламировать конкурс — задумались сначала жители Приморья, а теперь и Омска. Город-миллионник не очень хочет ассоциироваться со столицей проведения подобных мероприятий. Правда многие даже не верят, что такой конкурс может быть на самом деле.

Что одним кажется, как минимум странным, у других может вызвать даже спрос. Как показывает практика: быстрый копатель или "закапывающий" на церемонии прощания у влиятельных людей в узких кругах может быть востребован, как и инкрустированный дорогими камнями гроб. Его тоже представляли на последней профессиональной выставке.

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