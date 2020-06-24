Александр Лукашенко прибыл в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в российскую столицу, где 24 июня вместе с сыновьями примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Во время визита в Россию у Александра Лукашенко будет возможность переговорить о вопросах двусторонних отношений с российским лидером Владимиром Путиным. Обычно главы двух государств регулярно проводят личные встречи, однако в последние месяцы пандемия коронавируса нового типа внесла коррективы в привычный ход событий, передает ТАСС.