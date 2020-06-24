до
Парад победы

Тема:

75 лет Победы 1 час назад

24 июня 202001:24

Из-за Парада Победы в Москве ограничат движение транспорта

Александр Щербак/ТАСС

В среду, 24 июня, в Москве из-за проведения Парада Победы и праздничных салютов будет ограничено движение транспорта. Как сообщалось, в мае этого года Парад Победы на Красной площади был перенесен на более позднее время из-за эпидемиологической обстановки.

В связи с проведением праздничных мероприятий с 05:30 и до их окончания будут закрыты для проезда транспорта: улица Тверская от улицы Моховая до Тверского бульвара и от улицы Большая Бронной до улицы Большая Садовая; улица 1-я Тверская-Ямская от улицы Большая Садовая до улицы Гашека; Оружейный переулок от д. 3 стр.1 до улицы Тверская; улица Моховая от улицы Воздвиженка до улица Тверская; улица Охотный ряд; улица Большая Никитская от улицы Моховая до Романова переулка; Новая площадь.

Также будет ограничено движение по: Старой площади; Китайгородскому проезду; Москворецкой, Кремлевской, Гончарной, Котельнической, Устьинской, Подгорской набережным; Большому Москворецкому, Малому Москворецкому, Чугунному мостам; улице Болотной; Болотной площади; Софийской, Раушской, Болотной набережным; Фалеевскому переулку; улице Балчуг; Лубочному переулку; Садовнической набережнойот улицы Балчуг до Большого Устьинского моста; улице Садовническая от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста; 1-му Раушскому переулку; 2-му Раушскому переулку; улице Солянка; Кадашевской набережной.

По завершении Парада Победы военная техника проследует во временный парк на улице Нижние Мнёвники, для чего с 10:00 до окончания мероприятия ограничат движение по Большому Каменному мосту; Боровицкой площади; улице Воздвиженка; улице Новый Арбат; Новинскому бульвару; Страстному бульвару; Тверскому бульвару; улице Петровка; улице Садовая-Кудринская; улице Большая Садовая; улице Садовая-Триумфальная; улице Садовая-Каретная; улице 1-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади; улице 2-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади; улице Баррикадная; улице Красная Пресня; Звенигородскому шоссе; улице Мнёвники; проспекту Маршала Жукова от улицы Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения; улице Крылатская от Рублёвского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники; улица Нижние Мнёвники от улицы Крылатская до Карамышевского моста в сторону улицы Мнёвники; Карамышевский мост в сторону улицы Мнёвники; улица Народного Ополчения от Карамышевской набережной до улицы Мнёвники в сторону улицы Мнёвники. Перекрытия будут сниматься по мере прохождения техники, передает РИА Новости.

Кроме того, с 5:30 до 8:00 будет ограничено движение по следующим участкам улиц: улица Крылатская от Рублёвского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники; улица Нижние Мнёвники от улицы Крылатская до Карамышевского моста в сторону улицы Мнёвники; Карамышевский мост в сторону улицы Мнёвники; улица Народного Ополчения от Карамышевской набережной до улицы Мнёвники в сторону улицы Мнёвники.

Посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне праздничные мероприятия завершатся салютом на Лужнецкой набережной, в связи с чем с 20:30 до 22:20 будет перекрыт участок улицы Косыгина от проспекта Вернадского до Мичуринского проспекта и Университетская площадь от улицы Косыгина до Университетского проспекта.

Ранее по теме

Сейчас

02:44

Землетрясение в Мексике: появились данные о жертвах

01:24

Из-за Парада Победы в Москве ограничат движение транспорта

01:06

Александр Лукашенко прибыл в Москву

00:28

В Москве коронавирус унес жизни еще 14 пациентов

23:21

Стрельба в Москве: пострадал человек

22:02

Российские средства ПВО сбили беспилотники возле Хмеймима

19:15

Землетрясение в Мексике: есть угроза цунами

Показать все новости

Эксклюзив

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Петропавловск-Камчатский. Парад Победы

Петропавловск-Камчатский. Парад Победы

2 часа назад
332
Главное – благополучие граждан: Путин озвучил новые меры поддержки

Главное – благополучие граждан: Путин озвучил новые меры поддержки

6 часов назад
В Москве расследуют два резонансных дела с участием несовершеннолетних детей

В Москве расследуют два резонансных дела с участием несовершеннолетних детей

2 часа назад
Никакого давления и вбросов: Россия готовится к голосованию по поправкам в Конституцию

Никакого давления и вбросов: Россия готовится к голосованию по поправкам в Конституцию

5 часов назад

Трансляции

03:00

Уссурийск. Парад Победы
03:00

Хабаровск. Парад Победы
03:00

Владивосток. Парад Победы
04:00

Белогорск. Парад Победы
Все трансляции
Российские IT-компании подорожали после предложения Путина снизить налоги

Российские IT-компании подорожали после предложения Путина снизить налоги

5 часов назад
Обращение Владимира Путина к гражданам России: полный текст

Обращение Владимира Путина к гражданам России: полный текст

8 часов назад
Хоть в ЗАГС, хоть в спортзал: финальный этап снятия ограничений в Москве

Хоть в ЗАГС, хоть в спортзал: финальный этап снятия ограничений в Москве

4 часа назад
Владимир Путин подписал указ о повторной выплате пособий семьям с детьми

Владимир Путин подписал указ о повторной выплате пособий семьям с детьми

5 часов назад
В Москве коронавирус унес жизни еще 14 пациентов

В Москве коронавирус унес жизни еще 14 пациентов

2 часа назад
В Кремле объяснили, почему у Путина во время обращения отставали часы

В Кремле объяснили, почему у Путина во время обращения отставали часы

4 часа назад
Российские средства ПВО сбили беспилотники террористов возле Хмеймима

Российские средства ПВО сбили беспилотники террористов возле Хмеймима

4 часа назад
Стрельба в Москве: пострадал человек

Стрельба в Москве: пострадал человек

3 часа назад
Новые причины, по которым отвергнутый парень мог убить девушку-модель и ее семью

Новые причины, по которым отвергнутый парень мог убить девушку-модель и ее семью

7 часов назад
Виктюк назвал ложью обвинения директора театра в изнасиловании

Виктюк назвал ложью обвинения директора театра в изнасиловании

9 часов назад
От самого сердца: на Мамаевом кургане прошла генрепетиция концерта Победы

От самого сердца: на Мамаевом кургане прошла генрепетиция концерта Победы

4 часа назад
Индексация, суверенитет и понимание брака: что интересует дозвонившихся на горячую линию

Индексация, суверенитет и понимание брака: что интересует дозвонившихся на горячую линию

15 часов назад
Нужна помощь: Рому Васильева спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Рому Васильева спасет дорогое лекарство

22.06.2020 08:10
В рассмотрении дела о детях хоккеиста Зайцева опять овертайм

В рассмотрении дела о детях хоккеиста Зайцева опять овертайм

2 часа назад
Segway сворачивает производство электроскутеров

Segway сворачивает производство электроскутеров

3 часа назад
Изощренные формы протеста: американцы требуют уничтожить статуи Христа

Изощренные формы протеста: американцы требуют уничтожить статуи Христа

4 часа назад
Forbes назвал лучшие российские вузы

Forbes назвал лучшие российские вузы

5 часов назад
Курорты и здравницы ждут отдыхающих: как регионы возвращаются к обычной жизни

Курорты и здравницы ждут отдыхающих: как регионы возвращаются к обычной жизни

5 часов назад
Прокуратура проверит случаи травмирования собак в самолетах "Аэрофлота"

Прокуратура проверит случаи травмирования собак в самолетах "Аэрофлота"

6 часов назад
О чем не сказала Apple: важные мелочи в iOS 14

О чем не сказала Apple: важные мелочи в iOS 14

7 часов назад
Арестованный автолихач Игорь Ишаев госпитализирован из спецприемника

Арестованный автолихач Игорь Ишаев госпитализирован из спецприемника

7 часов назад
Сервис по поиску работы допустил утечку данных 5 миллионов россиян

Сервис по поиску работы допустил утечку данных 5 миллионов россиян

9 часов назад
Ялтинских дворников привели к присяге и наградили статусом "маэстро чистоты"

Ялтинских дворников привели к присяге и наградили статусом "маэстро чистоты"

9 часов назад
Вокруг - коты и крысы, вместо еды - корм: мать и дочь устроили "ад" в доме без удобств

Вокруг - коты и крысы, вместо еды - корм: мать и дочь устроили "ад" в доме без удобств

9 часов назад
От коронавируса умер Камбы-лама Тувы

От коронавируса умер Камбы-лама Тувы

9 часов назад
Элла Памфилова: принуждение к голосованию по поправкам в Конституцию будем жестко пресекать

Элла Памфилова: принуждение к голосованию по поправкам в Конституцию будем жестко пресекать

10 часов назад
В Омске пройдет конкурс по скоростному копанию могил

В Омске пройдет конкурс по скоростному копанию могил

10 часов назад
Стала известна причина внезапной смерти экс-супруга Екатерины Семеновой

Стала известна причина внезапной смерти экс-супруга Екатерины Семеновой

10 часов назад
Кто из мировых лидеров приедет на Парад Победы

Кто из мировых лидеров приедет на Парад Победы

10 часов назад
Ladies first: одними из первых антиковидную вакцину испытают на себе девушки

Ladies first: одними из первых антиковидную вакцину испытают на себе девушки

11 часов назад
То ли акула, то ли мегалодон: жителей Приморья напугала зубастая хищница

То ли акула, то ли мегалодон: жителей Приморья напугала зубастая хищница

11 часов назад
Названы устройства Apple, несовместимые с новыми ОС

Названы устройства Apple, несовместимые с новыми ОС

12 часов назад
Ангелина Вовк рассказала, из-за чего в 33 года пережила клиническую смерть

Ангелина Вовк рассказала, из-за чего в 33 года пережила клиническую смерть

12 часов назад
Набиуллина: потери экономики РФ от Covid-19 будут меньше, чем в других странах

Набиуллина: потери экономики РФ от Covid-19 будут меньше, чем в других странах

13 часов назад
Схиигумен Сергий заявил, что получил сан, несмотря на совершенное преступление

Схиигумен Сергий заявил, что получил сан, несмотря на совершенное преступление

13 часов назад
Как подольше оставаться в трезвом уме и здравой памяти

Как подольше оставаться в трезвом уме и здравой памяти

14 часов назад
Отец из Ленинградской области посадил 10-летнего сына на цепь

Отец из Ленинградской области посадил 10-летнего сына на цепь

14 часов назад
Еще одна фигуристка ушла от Тутберидзе к Плющенко

Еще одна фигуристка ушла от Тутберидзе к Плющенко

15 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку