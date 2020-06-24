Из-за Парада Победы в Москве ограничат движение транспорта

В среду, 24 июня, в Москве из-за проведения Парада Победы и праздничных салютов будет ограничено движение транспорта. Как сообщалось, в мае этого года Парад Победы на Красной площади был перенесен на более позднее время из-за эпидемиологической обстановки.

В связи с проведением праздничных мероприятий с 05:30 и до их окончания будут закрыты для проезда транспорта: улица Тверская от улицы Моховая до Тверского бульвара и от улицы Большая Бронной до улицы Большая Садовая; улица 1-я Тверская-Ямская от улицы Большая Садовая до улицы Гашека; Оружейный переулок от д. 3 стр.1 до улицы Тверская; улица Моховая от улицы Воздвиженка до улица Тверская; улица Охотный ряд; улица Большая Никитская от улицы Моховая до Романова переулка; Новая площадь.

Также будет ограничено движение по: Старой площади; Китайгородскому проезду; Москворецкой, Кремлевской, Гончарной, Котельнической, Устьинской, Подгорской набережным; Большому Москворецкому, Малому Москворецкому, Чугунному мостам; улице Болотной; Болотной площади; Софийской, Раушской, Болотной набережным; Фалеевскому переулку; улице Балчуг; Лубочному переулку; Садовнической набережнойот улицы Балчуг до Большого Устьинского моста; улице Садовническая от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста; 1-му Раушскому переулку; 2-му Раушскому переулку; улице Солянка; Кадашевской набережной.

По завершении Парада Победы военная техника проследует во временный парк на улице Нижние Мнёвники, для чего с 10:00 до окончания мероприятия ограничат движение по Большому Каменному мосту; Боровицкой площади; улице Воздвиженка; улице Новый Арбат; Новинскому бульвару; Страстному бульвару; Тверскому бульвару; улице Петровка; улице Садовая-Кудринская; улице Большая Садовая; улице Садовая-Триумфальная; улице Садовая-Каретная; улице 1-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади; улице 2-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади; улице Баррикадная; улице Красная Пресня; Звенигородскому шоссе; улице Мнёвники; проспекту Маршала Жукова от улицы Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения; улице Крылатская от Рублёвского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники; улица Нижние Мнёвники от улицы Крылатская до Карамышевского моста в сторону улицы Мнёвники; Карамышевский мост в сторону улицы Мнёвники; улица Народного Ополчения от Карамышевской набережной до улицы Мнёвники в сторону улицы Мнёвники. Перекрытия будут сниматься по мере прохождения техники, передает РИА Новости.

Кроме того, с 5:30 до 8:00 будет ограничено движение по следующим участкам улиц: улица Крылатская от Рублёвского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники; улица Нижние Мнёвники от улицы Крылатская до Карамышевского моста в сторону улицы Мнёвники; Карамышевский мост в сторону улицы Мнёвники; улица Народного Ополчения от Карамышевской набережной до улицы Мнёвники в сторону улицы Мнёвники.

Посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне праздничные мероприятия завершатся салютом на Лужнецкой набережной, в связи с чем с 20:30 до 22:20 будет перекрыт участок улицы Косыгина от проспекта Вернадского до Мичуринского проспекта и Университетская площадь от улицы Косыгина до Университетского проспекта.