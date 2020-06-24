Землетрясение в Мексике: появились данные о жертвах

В результате сильного землетрясения в Мексике погибли, по предварительным данным, пять человек, еще более 30 пострадали. Все случаи гибели людей зафиксированы на территории штата Оахака, где находился эпицентр сейсмического события.

На юге страны подземные толчки серьезно повредили пять зданий больниц на юге страны, еще два столичных медицинских центра сообщили об образовавшихся трещинах.

В результате сошедших оползней полностью закрыты для движения транспорта два участка федеральной трассы 190, ограничено движение на шоссе Оахака-Почутла.

Землетрясение ощущалось в 11 штатах страны, при этом в девяти из них — Чиапас, Герреро, Морелос, Табаско, Веракрус, Пуэбла, Мичоакан, Тласкала и Идальго — не сообщают о серьезных разрушениях, передает РИА Новости.

Как сообщалось, сильное землетрясение произошло во минувший вторник, 23 июня, на юге Мексики произошло. Его эпицентр располагался в 23 километрах южнее города Крусесита в штате Оахако. Позже были зафиксированы 447 повторных толчков, самый мощный из которых — магнитудой 4,6.