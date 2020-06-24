ВВС Израиля атаковали Сирию

Сирийские средства ПВО открыли огонь по воздушным целям в небе над провинциальным центром Хама, расположенном в 220 километрах от Дамаска.

Источник в командовании сирийской правительственной армии сообщил, что атаку на несколько военных объектов, расположенных к востоку от Хамы, совершили ВВС Израиля. По его словам, силы ПВО Сирии своевременно обнаружили вражеские цели и отразили атаку, передает ТАСС.

Ранее ВВС Израиля атаковали армейские позиции в районе города Сальхад в южной провинции Эс-Сувейда. В результате авианалета погибли двое солдат, еще четверо получили ранения. Также ракеты были выпущены по военным объектам в провинции Дейр-эз-Зор и оазисе Эс-Сухна. СМИ утверждают, что атакам подверглись базы проиранских формирований, воющих на стороне сирийской армии.