По центральной площади Хабаровска прошел Парад Победы

В Хабаровске прошел парад войск в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в котором приняли участие более 3,4 тысячи человек и свыше 160 единиц техники.

Торжественный марш начался с вноса на центральную площадь краевого центра Государственного флага Российской Федерации и копии Знамени Победы. После объезда и приветствия войск Хабаровского гарнизона командующий войсками Восточного военного округа Герой России генерал-полковник Геннадий Жидко поздравил собравшихся с юбилеем Великой Победы.

Первыми по площади прошли барабанщики Уссурийского Суворовского военного училища, подразделение знаменосцев со штандартами фронтов, рота почетного караула и роты в форме времен Великой Отечественной войны. Впервые в параде участвовали военнослужащие-женщины, передает ТАСС.

Впервые в составе механизированной колонны прошли самоходные артиллерийские установки "Малка", "Гиацинт", самоходные минометы "Тюльпан", реактивные системы залпового огня "Ураган". В составе исторической части колонны военной техники по площади прошли танки Т-34 и ИС-3, самоходная артиллерийская установка ИСУ-152, реактивные минометы БМ-13 "Катюша".

Современную часть механизированной колонны на юбилейном параде представили танки Т-80, Т-72Б3, БМП-2, бронетранспортеры БТР-80, БТР-82А, зенитные ракетные комплексы "Тор-М2У", "Бук", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", ОТРК "Искандер", зенитные ракетные системы С-300 ПС и С-400.

Запланированная ранее воздушная часть парада была отменена из-за нелетной погоды в Хабаровске.