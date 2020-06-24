"Сельта" готова выкупить Федора Смолова

Испанская "Сельта" намерена приобрести российского нападающего Федора Смолова. В настоящее время 30-летний футболист арендован клубом из Виго до конца сезона.

Согласно информации ТАСС, "Сельта" готова выкупить Смолова у "Локомотива". Испанский клуб готов заплатить 6 миллионов евро. Если сделка состоится, то "Локомоттив" получит еще 2 миллиона в качестве бонусов.

В текущем сезоне Смолов сыграл за "Сельту" 9 встреч и забил один мяч. "Сельта" идет на 17 месте в Ла Лиги, в четырех очках от зоны вылета.