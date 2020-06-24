Чиновника из строительного департамента Томска подозревают во взяточничестве

Возбуждено уголовные дела о получении и дачи взятки, в котором одним из фигурантов стал председатель комитета строительного контроля администрации города Томска, сообщает Следственный комитет.

По данным следствия, чиновник томской мэрии получил от председателя гаражно-строительного кооператива взятку в размере 600 тысяч рублей. Деньги выплачивались частями и должны были способствовать незаконной выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию гаражного комплекса в Ленинском районе города. В передаче взятки участвовали два посредника.

Все участники незаконной схемы задержаны, председателю комитета строительного контроля и посреднику с его стороны избрана мера пресечения в виде ареста. Взяткодатель и второй посредник остаются под подпиской о невыезде.