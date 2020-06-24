Полицейские проверяют информацию о ночной стрельбе в Ростове

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту стрельбы в Ростове-на-Дону, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

По предварительным данным, в ночь на среду, 24 июня, на улице Горсоветской произошел конфликт, один из участников которого открыл огонь из неустановленного оружия.

Свидетелями инцидента стали местные жители, запечатлевшие некоторые эпизоды противостояния.

Сведений о наличии пострадавших пока не поступало.