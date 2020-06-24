Министерство спорта поддержит российских легкоатлетов

Министерство спорта России окажет поддержку российским легкоатлетам, выступающим в нейтральном статусе. Об этом заявил глава ведомства Олег Матыцин.

Министерство спорта делает все возможное для защиты российских легкоатлетов от претензий Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). В период временного лишения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) членства в World Athletics наши спортсмены могут выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе. Однако существуют проблемы к допуску к международным соревнованиям даже в таком формате.

"Мы защищаем права чистых спортсменов и делаем все, чтоб World Athletics не нарушило их права по участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Наши спортсмены не должны иметь проблем с допуском к турнирам", — приводит слова Олега Матыцина ТАСС.