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24 июня 202011:40

НАСА выбрало компанию для доставки на МКС космических туристов

Космическое агентство США заключило с компанией Virgin Galactic контракт, предусматривающий доставку на МКС космических туристов. Впервые подобной деятельностью займётся частная компания.

Заключённый контракт возлагает на Virgin Galactic множество функций. Специалисты компании должны будут подыскивать клиентов, которые не прочь стать космическими туристами.

Также на плечи "частников" ложится разработка программы обучения для этих коммерческих астронавтов и сам процесс их обучения. Кроме того, менеджеры Virgin Galactic примут участие в управлении всем проектом космического туризма НАСА.

Наконец, компания должна будет организовать собственно доставку желающих на МКС и обратно.

Напомним, что в 2018 году Virgin Galactic стала первой частной компанией, отправившей человека в космос. Для этого использовалась собственная разработка инженеров фирмы. Это космический корабль Unity ("Единство"), носителем для которого выступает специальный самолёт White Knight Two ("Белый Рыцарь-2"). На данный момент полёт на Unity совершили уже пять человек.

Однако этот аппарат можно назвать космическим кораблём лишь с определённой натяжкой. Конечно, он пересекал черту в 80 километров над Землёй, которая считается формальной границей космоса по стандартам ВВС США. Но в большинстве стран мира используется более жёсткий стандарт: 100 километров, так что в некотором смысле полёты Unity даже не были космическими. И в любом случае ему не по силам подняться на высоту орбиты МКС (400 километров) и состыковаться со станцией.

Компания Virgin Galactic имеет опыт доставки людей за пределы атмосферы, но добраться до МКС куда сложнее.
Фото Pixabay.

Тем не менее специалисты компании отмечают, что Unity можно использовать для подготовки космических туристов. Несколько минут на суборбитальных высотах послужат хорошей тренировкой, позволяющей, например, испытать невесомость.

Впрочем, для доставки астронавтов придётся использовать другую технику.

Сроки контракта пока не раскрываются, но вряд ли Virgin Galactic успеет разработать и испытать новый корабль. Вероятно, ей придётся прибегнуть к услугам сторонней компании.

И здесь можно вспомнить о корпорации "Боинг", в прошлом году купившей долю в Virgin Galactic. Напомним, что у "Боинга" есть собственный контракт с НАСА на доставку астронавтов к МКС.

В рамках этих обязательств был разработан пассажирский корабль CST-100 Starliner. Однако его первый полёт к космической станции прошёл нештатно. Аппарат вышел на нерасчётную орбиту, так что операторам пришлось отказаться от стыковки с МКС и вернуть своё детище на Землю.

Отметим, что компания Virgin Galactic пока не озвучивает, на каких кораблях будут отправляться к МКС туристы в рамках заключённого соглашения. Цены на билеты в такой тур тоже пока не разглашаются.

К слову, ранее Вести.Ru рассказывали о том, как компания SpaceX впервые отправила астронавтов к МКС. И у неё, между прочим, тоже есть планы по организации космического туризма.

Текст: Вести.Наука

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