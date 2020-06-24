Машина насмерть сбила ребенка на самокате в Красноярске. Видео

Полицейские обнародовали кадры с камер наблюдения, запечатлевших момент фатальной аварии, произошедшей вечером во вторник, 23 июня, на Ярыгинском проезде в Красноярске.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 13-летний ребенок на самокате попытался пересечь проезжую часть. По предварительной версии, озвученной правоохранителями, мальчик двигался на запрещающий сигнал светофора.

К несчастью, водитель легкового автомобиля BMW не заметил ребенка, из-за машины, стоявшей в правом ряду. От полученных травм пострадавший скончался в больнице

По данным СМИ, по факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".