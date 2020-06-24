Известный украинский курорт "поплыл" после затяжного ливня

Крупнейший горнолыжный курорт Украины и несколько десятков деревень оказались затоплены из-за вышедших из берегов после непрекращающегося дождя рек. Очевидцы сняли на видео пришедшую в Буковель большую воду и разрушенные дороги.

Ливни привели к подтоплению почти 200 населенных пунктов в западных областях Украины, в Ивано-Франковской области из-за паводка "поплыл" курорт Буковель. На кадрах видно затопленные коттеджи и отели и дороги, которые превратились в бурные реки.

Ведущая к самому известному украинскому курорту дорога оказалась размыта, движение по ней в настоящее время невозможно. Полиция перекрыла и несколько трасс поблизости, опасаясь разлива рек.

Непрекращающийся на протяжении двух суток ливень вызвал несколько оползней, а мощный паводок повредил не только дороги, но и газопроводы.