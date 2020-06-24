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Коронавирус 19 минут назад

24 июня 202013:02 (обновлено в 13:30)

Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями

Пациенты среднего возраста (40—50 лет), которые переболели коронавирусом, могут страдать от последствий инфекции всю оставшуюся жизнь. Такими выводами поделились специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании. Как пишет The Daily Telegraph, после выздоровления переболевшие COVID-19 продолжали страдать от слабости и хронической усталости несмотря на то, что не имели сопутствующих болезней.

Также ученые установили, что заражение коронавирусом несет повышенный риск в будущем развиться болезни Альцгеймера. В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения. А 70% переболевших могут страдать от бредового расстройства. У 10% переболевших британцев при выписке  выявляли острое поражение сердца. По статистике, в Великобритании насчитывается около 300 тысяч человек с положительным результатом на COVID, что позволяет предположить, что около 100 тысяч человек могут страдать от последствий коронавируса. Однако ограниченное тестирование означает, что эти цифры, вероятно, значительно занижены.

Как заявил профессор Питер Опеншоу, в среднем больным требуется год, чтобы восстановить здоровье. Однако часть из них, по всей видимости, никогда не вернется к полноценной жизни.

Ранее сообщалось, что в России началось тестирование вакцин от коронавируса. В массовому ее производству могут приступить уже осенью этого года.

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