Самый длинный автомобильный тоннель в Болгарии завалило камнями

Троих рабочих спасли из-под обломков обрушившегося автомобильного тоннеля, который возводят на трассе "Струма" в Болгарии, передает BGNes. Последствия ЧП сняли на видео.

Возводимый близ города Симитли "Железница" должен стать самым длинным автомобильным тоннелем в стране — его протяженность составит 2,2 километра. Объект должен был быть сдан в 2021 году, однако теперь сроки, скорее всего, будут сдвинуты. К настоящему моменту рабочим удалось пробурить 850 метров, по 425 с северной и южной сторон. На отрезке последней и произошла авария, во время установки бетонной рамы.

Трое сотрудников строительной компании оказались под завалами горной породы, но их удалось быстро вызволить. Сейчас они находятся в больницах в Благоевграде.

В причинах ЧП предстоит разобраться следователям, которые уже прибыли на место. Работы временно прекращены.

"Струма" является частью Четвёртого панъевропейского транспортного коридора, который соединяет венгерский Мишкольц и греческие Салоники.