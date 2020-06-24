"Уфа" готовится к матчу со "Спартаком"

Футболисты "Уфы" возобновили тренировки и продолжают подготовку к матчу 24 тура со "Спартаком". Встреча запланирована на субботу, и пройдет в Москве на домашней арене красно-белых.

В субботу появилось сообщение, что у одного из футболистов "Уфы" обнаружен коронавирус. Но во вторник генеральный директор клуба Шамиль Газизов сообщил, что у футболиста сомнительный тест на COVID-19. Все остальные игроки и сотрудники прошли проверку. Тесты оказались отрицательными.

Как сообщает РИА Новости, "Уфа" после выходного возобновила тренировки. Команда готовится к игре со "Спартаком" при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований.