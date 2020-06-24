"Получил бутылкой в маковку": потасовка саратовских депутатов попала на видео

В Саратовской областной думе во вторник, 13 июня, к окончанию 12-часового заседания подрались несколько депутатов.

Потасовке предшествовал конфликт, возникший из-за навязчивой съемки депутатом от КПРФ Николаем Бондаренко, приблизившим телефон на сэлфи-палке к носу председателя мандатной комиссии Николая Бушуева.

За своего коллегу по фракции заступился единоросс Анатолий Ципящук, ловко метнувший в голову снимающего бутылку с водой, после чего в зале ему зааплодировали, а затем началась потасовка с несколькими участниками.

Драку разняли, и спикер был вынужден объявить перерыв.

"Долго шел к этому: провоцировал, оскорблял, и вот наконец-то апогей, получил бутылкой в маковку, — прокомментировал поведение Николая Бондаренко лидер фракции ЛДПР в Саратовской области депутат Дмитрий Пьяных. — Что останется в сухом остатке? Рост подписчиков на канале "Дневник депутата", укрепление образа жертвы режима."

Саратовский депутат Николай Бондаренко стал известен в 2018 году, питаясь в течение месяца на 3,5 тысяч рублей. В настоящее время народный избранник активно ведет видеоканал "Дневник депутата" на платформе Youtube, насчитывающий более миллиона подписчиков.