"Двоечники" ОПЕК+ представили компенсационные планы

Все "двоечники", недовыполнившие сделку ОПЕК+, представили графики компенсаций недосниженных объемов в будущем, заявил министр энергетики Александр Новак. Одобрения комитета им не требуется, даже процедуры такой нет, поскольку соглашение добровольное. Страны лишь подтвердили свою готовность его выполнять.

Новак добавил, что Россия будет исполнять сделку на 100%, поскольку взяла на себя соответствующие обязательства. В мае сделка была исполнена 96%, в июне ожидается приближение к 97%.

18 июня состоялся мониторинговый комитет ОПЕК+. Сделка была исполнена на 87%, при этом превышение стран ОПЕК составило 0,97 млн б/с (84%), не-ОПЕК —0,29 млн б/с (92%).

От нарушителей потребовали компенсации в июле-сентябре. В мае злостными нарушителями стали Габон (40%), Ирак (46%), Нигерия (57%), Ангола (71%) и Конго (72%).

Договоренность на апрель предполагала снижение нефтедобычи в мае-июне на 9,7 млн б/с (23% от уровня октября 2018 года), с июня – на 7,7 млн б/с (на 18%), передает "Интерфакс".