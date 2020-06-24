Мурашко отчитался по ситуации с COVID-19 и вакциной

Заболеваемость COVID-19 в России идет на убыль, ситуация улучшается в первую очередь в Москве, регионы следуют за ней с опозданием примерно на три недели, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"У нас четыре основных региона, которые еще остаются на высоком уровне заболеваемости", — сказал министр журналистам в среду, 24 июня.

Комментируя заявление главы ВОЗ о том, что пандемия коронавируса набирает обороты, Мурашко отметил, что ситуация в мире будет зависеть от того, как пойдет распространение заболеваемости и какой иммунитет уже приобрели жители разных стран. В РФ сохраняется ряд карантинных мер, которые ограничивают распространение вируса.

По словам Мурашко, в Москве снижать заболеваемости помогает рост уровня популяционного иммунитета. "Но нужно помнить, что те, кто не переболел все-таки должны меры предосторожности соблюдать", — приводит слова главы Минздрава "Интерфакс".

На вопрос о перспективах появления вакцины Мурашко ответил, что клинические испытания идут штатно, и, когда они завершатся, об этом будет обязательно объявлено.