В центре Москвы возобновлено движение по нескольким улицам

В Москве после ухода техники, участвовавшей в Параде Победы на Красной площади, открыли движение автомобилей по улицам Тверская, Охотный ряд, Театральный проезд. Ранее проезд был перекрыт из-за подготовки и проведения торжеств к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили ТАСС в среду в московском Центре организации дорожного движения, также открыты для движения автотранспорта Новоарбатский мост и Новинский бульвар.