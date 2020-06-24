Баскетбольный ЦСКА стартует в Евролиге матчем с "Барселоной"

Стал известен календарь матчей баскетбольной Евролиги сезона 2020/21. В турнире примут участие российских клуба — ЦСКА, "Химки" и "Зенит" из Санкт-Петербурга.

Матчи первого тура запланированы на 1 и 2 октября. ЦСКА начнет турнир гостевым матчем с "Барселоной". "Химки" примут греческий "Панатинаикос", а "Зенит" отправится в гости к турецкому "Анадолу Эфес".

Сезон 2019/20 не был доигран из-за пандемии коронавируса.