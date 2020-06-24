Россиян предупредили о жаре и солнечной радиации

Жара в центральной части России задержится еще на несколько дней, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его данным, на продление периода жаркой погоды на европейской территории России повлияли воздушные массы, которые поступали сначала с северо-запада, а затем с юго-востока.

Дневная температура в 30–31 градус сохранится до воскресенья, с понедельника ожидается небольшое ее понижение.

Метеоролог предостерег россиян от длительного нахождения на солнце, которое может вызвать поражения кожи. При высоком уровне ультрафиолетового индекса необходимо пользоваться защитным кремом, в полуденные часы оставаться в тени и носить одежду с длинными рукавами. При экстремальном индексе в полуденные часы лучше оставаться дома. На европейской территорию России, а также в ряде регионов азиатской части страны на десять дней установится высокий и очень высокий индекс солнечного ультрафиолетового излучения в период летнего солнцестояния: небо не будет затянуто облаками, а пыль уже осела. Поэтому жителям ЦФО, ЮФО, Северного Кавказа и на юге Сибири.

Ранее об аномальной жаре сообщалось из разных регионов России. Даже в Якутии, где зимой температура опускается до 68 градусов мороза, в последние дни установилась аномально жаркая погода.