Арреаса объяснил Лаврову, почему Мадуро не прилетел в Москву

Президент Венесуэлы Николас Мадуро остался в Каракасе, хотя говорил о желании присутствовать на параде Победы 24 июня. Дело в том, что Венесуэла 24 июня отмечает годовщину битвы при Карабобо, сообщил министр иностранных дел Хорхе Арреаса на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым. И пояснил, что это день независимости для его страны.

Арреаса отметил, что приятно видеть военную мощь России и ее заботу о ветеранах, то, как крепнет ее национальная идентичность. Все это дает пищу для размышлений: что происходило в России в течение последних 75 лет, передает РИА Новости.

Также дипломат сообщил о предстоящей встрече с вице-премьером Юрием Борисовым, на которой будут обсуждаться экономические вопросы. Венесуэла открыта для российских инвестиций.

В свою очередь Лавров сообщил, что Москва приветствует договоренности Каракаса с оппозицией, направленные на борьбу с коронавирусом. Кроме того, поддерживает Венесуэлу в ее стремлении противостоять возвращению региона в 19 век. И намерена дальше развивать двусторонние отношения в таких сферах, как: энергетика, промышленность, сельское хозяйство, высокие технологии, фармацевтика, военно-техническое сотрудничество, передает "Интерфакс".

Парад Победы в Москве был перенесен на 24 июня из-за сложной эпидемиологической обстановки.

США с января 2019 года признают временным главой государства Хуана Гуайдо, провозгласившего себя президентом. И не признают Николаса Мадуро. Против Венесуэлы был введен ряд санкций, самой болезненной из которых стала заморозка счетов в Европе и блокировка PDVSA в юрисдикции США на 7 млрд долларов.