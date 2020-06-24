Спикер Тобольской городской Думы поздравил всех с началом войны. Видео

Появились кадры, запечатлевшие конфуз, произошедший во время выступления спикера Тобольской городской Думы Андрея Ходосевича в День памяти и скорби.

"И с праздником! В то же время – с началом войны… всех", — "поздравил" Ходосевич собравшихся на торжественном мероприятии, которое состоялось 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны.

Пользователи Сети, комментирующие опубликованную запись, разделились на два лагеря. Одни призывают проявить снисхождение и не критиковать Ходосевича, допустившего оговорку, другие – указывают на необходимость более тщательной подготовки к выступлениям.