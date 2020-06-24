Клубы РПЛ обсудят регламент чемпионата России

На четверг запланирована конференция с участием всех клубов российской премьер-лиги. Предметами обсуждения станут регламент возобновления чемпионата России и медицинский регламент РФС.

Чемпионат России возобновился после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. Сыграно семь из восьми встреч 23 тура. Однако возникли некоторые проблемы. Из-за вспышки коронавируса "Ростову" пришлось проводить матч с "Сочи" молодежным составом. В "Динмо" было выявлено три игрока с коронавирусной инфекцией. Матч "Краснодар" — "Динамо" был перенесен на 19 июля.

Как сообщает ТАСС, участники конференции обсудят проблемы, возникшие при возобновлении сезона. Будут внесены изменения в регламент, которые позволят решить возникающие спорные вопросы.