СМИ: договор о сокращении ядерного оружия еще можно спасти

Соединенные Штаты сохраняют возможность продления договора о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3. Однако для этого должен быть соблюден ряд условий, среди которых, например, участие в соглашении Китая, сообщает издание The Wall Street Journal.

Впрочем, официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь уже назвал попытки США включить в новый СНВ Китай абсурдными, пишет агентство ТАСС. Так как Вашингтон постоянно нарушает уже действующие соглашения.

Разрушение СНВ может привести к гибели системы контроля за ядерными вооружениями и к "ядерному хаосу", уверен научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов. Без СНВ не стоит ожидать от американцев и ввода моратория на размещение ракет средней и малой дальности в Европе, заявил ученый в интервью агентству "Интерфакс".

Напомним, договор о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3 был подписан в 2010 году и через год вступил в силу. Документ обязывает Россию и США сократить количество ядерных боеголовок до 1550 единиц, а число носителей для них до 700 единиц. Соглашение истекает в 2021 году.