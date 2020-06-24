Путин произнес тост за ветеранов, единение и победы

Президент России Владимир Путин дал прием для глав государств, которые приехали в Москву на военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. На приеме российский лидер поднял тост за ветеранов и единение стран, а также за победы в прошлом и в будущем.

Путин напомнил о важности подвига отважных воинов и самоотверженных тружеников тыла, который является неотъемлемой частью истории России и других стран.

Обращаясь к собравшимся, президент РФ подчеркнул, что главной опорой для преодоления трудностей во все времена были и остаются "всепобеждающая сила сплоченности, дружбы и доверия между нашими странами".

"Сегодня это кажется прежде всего вопросом глобальной безопасности, борьбы с терроризмом, эпидемией, а большинство присутствующих здесь руководителей стран знают, как мы в рамках своих объединений решаем эти задачи и как эффективно и своевременно мы это делаем", — приводит слова Путина ТАСС.

Президент Сербии Александар Вучич, который приехал в Москву на парад Победы наряду с лидерами других стран, разместил на своей странице в Instagram благодарность президенту России за гостеприимство. Так он подписал фото, на котором Путин и Вучич пожимают друг другу руки.