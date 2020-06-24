Бывший альпинист "покорил" 12-метровый колодец ради спасения котенка

Житель Кубани после уговоров семьи спустился в 12-метровый колодец, чтобы спасти провалившегося котенка. Свое первое "погружение" бывший промышленный альпинист снял на видео.

"Котов не люблю! Очень прям не люблю! Но если жена, мама и сын просят, значит надо!" — признался Олег Казьмин.

Эти кадры были сделаны в станице Динской, где он живет вместе с семьей. "Спасателю Малибу", как сам себя аттестовал Олег, пригодилось альпинистское оборудование, чтобы спуститься на дно 12-метрового колодца. Судя по расспросам родственников, они рассчитывали увидеть другого котенка — двуцветного, а не полностью черного.

"Какой ты умничка! Бедный котенок... хотя нееее... Счастливый!" — оценили фолловеры поступок Олега.