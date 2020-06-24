Ограбление невозмутимой продавщицы цветов попало на видео

Полицейские Новосибирска опубликовали видео разбойного нападения на цветочный магазин.

"Я вообще чиканутый", — заявил налетчик женщине, годящейся ему в матери, безуспешно пытаясь ее напугать. Но продавщица сохранила непоколебимое спокойствие, хотя и дала преступнику несколько мелких купюр.

По информации УМВД России по Новосибирской области, этот грабитель совершил целую серию разбойных нападений на офисы микрокредитных организаций. В настоящее время преступник находится в розыске.