Момент серьезного ДТП в Кемерове, где пострадали дети и взрослые, попал на видео

Четыре человека получили травмы различной степени тяжести в результате дорожно-транспортного происшествия в Кемерове, произошедшего вечером во вторник, 23 июня, на улице Терешковой.

Водители автомобилей Toyota и Mercedes столкнулись друг с другом, после чего один из них врезался в легковушку Kia Cerato, в салоне которой находилась семья с детьми.

Как сообщают местные СМИ, пострадали двое детей семи месяцев и девяти лет, и двое взрослых.

"Два автомобиля играли в догонялки, в результате пострадал тот, кто вообще ни при чем ... На мосту ограничение 40 км/ч. Скорость Mercedes была около 100 км/ч", — рассказал о своем видении ситуации очевидец, наблюдавший момент столкновения и предшествовавшие ему события.

Сотрудникам полиции предстоит определить все обстоятельства инцидента и установить степень вины его участников.