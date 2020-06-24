Кирилл Левников будет судить матч "Динамо" - ЦСКА

Назначены арбитры на матчи 24 тура российской премьер-лиги. Центральный матч между "Динамо" и ЦСКА будет обслуживать бригада судей во главе с Кириллом Левниковым.

Встрече между "Динамо" и ЦСКА запланирована на субботу 27 июня. Главным арбитром назначен москвич Кирилл Левников. Помогать ему будут Дмитрий Мосякин и Дмитрий Чельцов, резервный судья – Алексей Амелин.

Известны имена главных судей и других матчей 24 тура. Сергей Каресев будет работать на матче "Ахмат" — "Сочи". "Зенит" и "Крылья Советов" рассудит Павел Кукян. Обе встречи пройдут в пятницу 26 июня. На субботние матчи назначены "Оренбург" – "Краснодар" – Сергей Лапочкин, "Спартак" – "Уфа" – Владислав Безбородов,"Рубин" – "Локомотив" – Николай Волошин, "Ростов" – "Арсенал" – Владимир Москалев. Единственную воскресную встречу "Урал"- "Тамбов" предстоит судить Алексею Матюнину.