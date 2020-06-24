Физиологические изменения: столичный депздрав уточнил состояние найденных младенцев

Столичные медики проверили состояние пятерых новорождённых детей, найденных в квартире на северо-востоке Москвы. Как рассказал в среду "Интерфаксу" главный педиатр Москвы Исмаил Османов, всех детей можно относительно назвать здоровыми.

Исмаил Османов пояснил, что на детях не найдено следов травм или насилия. Более точно их состояние можно будет оценить, когда будут готовы результаты обследования внутренних органов.

Детей доставили в три московские больницы. У мальчика, проходящего обследование в Морозовской больнице, есть небольшие желтуха (нередко у новорожденных) и конъюнктивит.

По словам Османова, что дальнейшую судьбу детей будут решать органы опеки.