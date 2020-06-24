Ракетный комплекс "Искандер" прослужит не менее 30 лет

Российский оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" сможет прослужить еще не менее 25-30 лет. Об этом в интервью агентству "Интерфакс" рассказал представитель госкорпорации "Ростех".

Собеседник пояснил: создание новых систем вооружения влечет за собой и строительство новой инфраструктуры под них, что, в свою очередь, требует немалых затрат. Поэтому выпускать очередной ОТРК каждые 5-10 лет нерационально.

"Искандер-М" – предназначен для уничтожения особо важных объектов противника на расстоянии до 500 километров. Боевая часть ракеты весит около 480 килограммов и может быть обычной осколочно-фугасной, проникающей, для уничтожения подземных или особо укрепленных объектов, а также кассетной, когда нужно нанести удар по площади.

Соединенные Штаты считают, что один из боеприпасов "Искандер-М" нарушает договор о ракетах средней и меньшей дальности. Поэтому в начале августа 2019 года американцы вышли из соглашения.