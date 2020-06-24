Перед вылетом из Москвы Жээнбеков поговорил с Путиным по телефону

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков из-за положительных анализов на коронавирус COVID-19 у двух членов киргизской делегации не смог побывать на параде Победы в Москве и выразил свое сожаление в связи с этим в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что у членов киргизской делегации обнаружен коронавирус – у заведующего отделом внешней политики аппарата президента Киргизии Данияра Сыдыкова и сотрудника охраны. По этой причине Жээнбеков принял решение воздержаться от участия в параде. Сейчас делегация уже вылетела из Москвы в Бишкек, где по прилету ее члены уйдут на самоизоляцию. Планировалось, что 30 июня Жээнбеков должен был еще раз побывать в России и принять участие в открытии подо Ржевом памятника уроженцам Киргизии, погибшим во время Великой Отечественной войны.

Главный военный парад в честь 75-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне прошел сегодня на Красной площади в Москве. Ряд иностранных государств направили своих военных в Москву для участия в параде. В частности, девять стран – бывших республик Советского Союза, вместе сражавшиеся с фашизмом. А также Китай, Монголия и Сербия.