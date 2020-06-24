Российский космический спутник сфотографировал Парад Победы

Спутник дистанционного зондирования земли "Ресурс-П" сделал снимок Парада Победы на Красной площади. Снимок опубликовала госкорпорация "Роскосмос".

В компании уточнили, что аппарат находится на солнечно-синхронной орбите, на высоте около 475 километров. "Ресурс-П" предназначен для исследования природных ресурсов, поиска полезных ископаемых, контроля за изменением окружающей среды, наблюдения за стихийными бедствиями и много другого.

В частности, правительство Самарской области использует фото со спутников, чтобы бороться с незаконными вырубками леса и несанкционированными свалками.

На данный момент на орбите летают три аппарата "Ресурс-П".

Парад Победы на Красной площади состоялся 24 июня. В нем приняли участие свыше 15 тысяч военных, 234 боевые машины, 75 самолетов и вертолетов.