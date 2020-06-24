Не успели спасти: мальчик утонул на глазах у взрослых

Юный житель Башкирии утонул на глазах у рыбаков, которым не хватило считанных минут, чтобы добраться до подростка.

Трагический случай произошел днем 23 июня на водохранилище около села Наратасты. По данным республиканского госкомитета по ЧС, 11-летний мальчик был с друзьями, но те не рискнули заплывать далеко, как он. На обратном пути у пловца закончились силы. Тонущего подростка заметили сидевшие на берегу рыбаки, но помочь ему они не успели: когда добрались до места, школьник уже ушел под воду.

Тело ребенка извлекли водолазы из спасательной группы.

Это уже четвертый ребенок, утонувший с начала текущего года в Башкирии.