Лукашенко побывал с сыновьями в столице своей родины

По завершении прошедшего в Москве парада в честь 75-летия Победы президент Белоруссии Александр Лукашенко сразу же вылетел в Минск. На Параде Победы белорусский президент присутствовал вместе с сыновьями. Отбытие Лукашенко в свою столицу подтвердили ТАСС в посольстве Белоруссии в Москве.

В Москве Лукашенко пообщался с гостями Парада Победы, пожелав им здоровья, передает РИА Новости. С трибун звучали слова благодарности иностранным лидерам, прибывшим на праздник в Москву. "В столицу родины приехали! — ответил Лукашенко. — Победим, выстоим, не болейте!".

Помимо Лукашенко в торжественных мероприятиях в Москве участвовали руководители Абхазии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии. В Москву также прибыл президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, однако он не смог принять участие в Параде Победы: в его делегации было выявлено два случая коронавируса COVID-19.

После Парада Победы президент России и высокопоставленные гости из-за рубежа возложили венок к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата, почтив память погибших в Великой Отечественной войне. Главы государств совместно прошли от Красной площади к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены. По дороге президент России разговаривал с президентами Казахстана, Таджикистана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым, Эмомали Рахмоном и Шавкатом Мирзиеевым.

Александр Лукашенко держался позади и в разговоре участия не принял. После возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата Путин пообщался с молдавским президентом Игорем Додоном.