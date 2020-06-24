Угроза терроризма приобретает новое измерение, предупреждает МИД РФ

Пандемия обострила угрозу терроризма, заявил директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин на конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности. Разрушительные социально-экономические последствия коронавирусной эпидемии обусловили радикализацию общественных настроений. Террористы получили дополнительные возможности для вербовки, проведения атак, пропагандистских кампаний, основанных на новой "вирусной" угрозе.

Из-за введенных карантинных мер террористы ушли в онлайн, добавил Тарабрин. И воспользовались сложившимися в обществе настроениями, чтобы внедрять фейковые новости и свою разрушительную идеологию.

По словам чиновника, угроза не отошла на второй план, а приобретает новое опасное измерение: к сожалению, интернациональный терроризм готовится к новым атакам, передает РИА Новости.