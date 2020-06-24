Семь выстрелов у Hummer: сыновей депутата заподозрили в убийстве

Массовая драка в Махачкале завершилась стрельбой и убийством 27-летнего местного жителя, сообщает региональное управление СКР. Ведомство не называет имен подозреваемых, но, как следует из обнародованной ориентировки, это трое сыновей депутата Народного собрания Дагестана и бывшего главы Шамильского района Магомеда Асиятилова. Их сняла камера наблюдения.

Конфликт произошел около 22:45 23 июня у ворот компании "Махачкалаводоканал". Что послужило причиной размолвки, не уточняется. По неподтвержденным данным, Суракат Асиятилов семь раз выстрелил в Абдулбасира Омарова из пистолета (ряд источников указывают карабин "Сайга"), после чего вместе с двумя братьями отнес раненного в Hummer и отвез в больницу. Врачи оказались бессильны — племянник бывшего руководителя "Дагавтодора" скончался на операционном столе.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия. Суракат, Герейхан и Хусейн Асиятиловы объявлены в розыск в качестве подозреваемых.