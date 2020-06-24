Алину Загитову оставили без единой премии ISU Skating Awards

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова не получит ни одной статуэтки ежегодной премии ISU Skating Awards. 18-летняя фигуристка была номинирована на три премии.



Проведение ISU Skating Awards запланировано на 11 июля 2020 года и состоится в онлайн-режиме. Загитова была включена в число претенденток на звание самого ценного фигуриста, на лучший костюм и лучшую развлекательную программу. Но ни в одной из номинаций Алину не выбрали победительницей.



Эту информацию подтвердил спортивный агент и организатор премии Ари Закарян. Подписчики его Instagram-аккаунта возмутились такой информации и написали: "Узнала, что Алина не получит ни одной статуэтки ISU, так как во всем виновата "команда Алины". Мы все думали, что будут учитывать голоса фанатов и жюри, причем здесь "команда"? И кто это?



Закарян ответил: "Я тоже не рад этому факту, но я уже не участвую в голосовании. Я бы посоветовал написать в ISU".