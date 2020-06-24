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24 июня 202016:44

Китай против американских ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Twitter / Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper

Китай выступил против размещения американских ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для КНР эти действия США – "провокация прямо на пороге дома". Поэтому Пекин примет ответные меры, пишет агентство ТАСС со ссылкой на заявление представителя Минобороны Китая У Цянь.

Ранее глава российского военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что вероятность появления американских ракет в АТР высока. Это, скорее всего, приведет к гонке вооружений, росту вероятности возникновения конфликтов и инцидентов.

Напомним, договор о ракетах средней и меньшей дальности перестал существовать 2 августа 2019 года после того, как Соединенные Штаты вышли из него в одностороннем порядке. Сразу после разрыва ДРСМД Вашингтон провел испытания запрещенной ранее крылатой ракеты наземного базирования.

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