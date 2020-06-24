Посол рассказал о реакции немецких политиков на статью российского президента

Российский посол в Берлине Сергей Нечаев сообщил об активном интересе широких слоев общества в ФРГ к статье Владимира Путина о Второй мировой войне. Как рассказал Нечаев РИА Новости, политики, ученые и общественники в Германии широко обсуждают призыв российского лидера снять гриф секретности с архивов и опубликовать ранее неизвестных документов о войне и предвоенном периоде​​​.

В статье Путин отметил, что Россия полностью готова участвовать в этом процессе с привлечением историков и исследователей.

"Это очень важная и своевременная статья, которая позволяет нам глубоко взглянуть на нашу совместную историю, и сделать все для того, чтобы эту историю невозможно было фальсифицировать", — отметил Нечаев.

По мнению посла, в статье Путина подчеркивается ответственность ныне живущих будущими поколениями, чтобы трагедия мировой войны не повторилась.