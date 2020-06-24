Зюганов разберется в попавшей на видео драке депутатов

Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов намерен разобраться с инцидентом в Саратовской областной думе с участием депутатов от КПРФ.

Ранее сообщалось о потасовке, которую устроили народные избранники от разных фракций. Инцидент произошел 23 июня во время выступления председателя мандатной комиссии Николая Бушуева. Он оглашал решение о нарушении депутатами Дмитрием Чернышевским (фракция "Единая Россия") и Николаем Бондаренко (фракция КПРФ) правил депутатской этики на заседаниях комитетов думы.

Бондаренко снимал выступление Бушуева на камеру мобильного телефона. Его сосед — депутат-единорос Анатолий Ципящук — со словами "проваливай отсюда" бросил бутылку с водой в сторону Бондаренко. После словесных пререканий началась потасовка, спикеру думы Александру Романову пришлось объявить перерыв прямо во время выступления Бушуева.

Саратовский депутат Бондаренко прославился тем, что провел эксперимент, питаясь на 3,5 тысячи рублей в месяц.