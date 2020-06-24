Главный раввин Украины пожаловался Зеленскому на прослушку

Центральная синагога в Киеве прослушивается, заявил главный раввин Украины Моше Реувен Асман. И обратился к президенту Владимиру Зеленскому в своем Facebook с просьбой восстановить справедливость.

В 2018 году Асман уже говорил о том, что за синагогой следят два сотрудника Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), и у него есть доказательства. В НАБУ причастность сотрудников к наружному наблюдению отрицали.

НАБУ в нарушение закона следило за членами еврейской общины, прослушивало здание синагоги. Обращение в полицию оказалось безрезультатным, хотя ситуация вызвала живейшую реакцию в США, Израиле и Европе, написал Асман и высказал предположении о преследовании членов общины по национальному и религиозному признаку.