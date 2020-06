Ури запретил Трампу использовать песни Panic! At the Disco

Вокалист группы Panic! At the Disco Брендон Ури требует прекратить использовать его песни во время предвыборных митингов президента США Дональда Трампа.

"Вы не приглашены. Хватит включать мою песню", — написал Ури в своем Twitter, обращаясь к членам предвыборного штаба Трампа.

Музыкант выразил возмущение после того, как на митинге в Финиксе, штат Аризона 23 июня Трамп вышел к собравшимся под одну из композиций Panic! At the Disco.

Разгневанный Ури также призвал не голосовать за действующего президента на предстоящих в ноябре выборах, заявив, что Трамп не защищает интересы американцев.

Несколько дней назад аналогичное недовольство высказала семья фронтмена рок-группы Tom Petty and the Heartbreakers Тома Петти. Одна из песен музыканта была использована на предвыборном митинге Трампа в Талсе, штат Оклахома 20 июня. Речь идет о выпущенной в 1989 году песне I Won't Back Down.

Ранее свое недовольство тем, что в предвыборной кампании Трампа используются их песни, высказывали Элтон Джон, Адель, Рианна, группы Rolling Stones и Queen.