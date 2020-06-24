Парад Победы на Красной площади впервые отметился спецэффектами

Во время трансляции Парада Победы в Москве в этом году впервые использовались спецэффекты. При движении танков по Красной площади общий план сменяется кадрами из кабины танка. При этом при переходе с одного плана на другой камера "проходит" через дуло танка внутрь бронированной машины.



Это не единственный спецэффект сегодняшнего Парада: во время полета истребителей пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" камера "вылетела" из сопла двигателя самолета. При этом крупный план сопла двигателя сменяется более дальним планом.



Из-за пандемии коронавируса COVID-19 Парад Победы в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны был перенесен с 9 мая на 24 июня. При выборе новой даты решающую роль сыграло то, что именно в этот день в 1945 году прошел исторический Парад Победы на Красной площади.

Для истории нашей страны и для нашего народа 24 июня — это навсегда день славы и триумфа. Об этом заявил президент России Владимир Путин на прошедшей в Кремле церемонии вручения Государственных премий за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности.

Обычно Государственные премии вручают в День России, но в этом году 12 июня президент Путин вручил награды Героям Труда. При выборе новой даты было выбрано именно 24 июня — в этот день ровно 75 лет назад состоялся легендарный Парад Победы.

По сообщению пресс-службы Кремля, в Параде Победы на Красной площади участвовали более 13 тысяч военнослужащих и свыше 200 единиц военной техники, а также 75 самолетов и вертолетов. По главной площади страны также прошли военнослужащие из Армении, Азербайджана, Белоруссии, Индии, Китая, Туркменистана, Сербии, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Монголии и Таджикистана.

Парад Победы в Москве транслировали телеканалы "Россия 1" и "Россия 24", а также сайт Вести.Ru.