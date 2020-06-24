Регбийный ЦСКА нанес на новую форму карты исторических сражений ВОВ

Регбийный клуб ЦСКА в день Парада Победы презентовал новую форму на сезон 2020/21. Домашний и гостевой комплекты формы отличают нанесенные на них карты исторических сражений Великой Отечественной войны.



Домашний комплект выполнен в традиционных для всех армейских клубов красно-синих цветах. Гостевую форму сделали в черном цвете. На груди игровых регбиек ЦСКА красуется карта взятия Берлина, на спине изображена карта героической обороны Москвы. В клубе отмечают — это символизирует неприступность столицы России.



Напомним, что ЦСКА является дебютантом российской премьер-лиги по регби. В ближайшем матче столичные "армейцы" встретятся с "Локомотивом-Пензой". Матч состоится 26 июня на московском стадионе "Спортивный городок". Начало — в 19:00.