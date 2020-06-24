Украина получила вторую партию американских противотанковых ракет

Вооруженные силы Украина получили вторую партию американских противотанковых ракетных комплексов FGM-148E Javelin, сообщает Министерство обороны страны.

Вооружение доставили 16 июня, уточняют военные. Контракт был подписан в 2019 году. Его стоимость оценивается в 27 миллионов долларов.

Модификация E не самая современная. Ее сменила версия F, которая успешно прошла испытания и с 2020 года запущена в серийное производство.

Javelin – относится к противотанковым комплексам третьего поколения. То есть ракета имеет собственную систему самонаведения. После старта она резко набирает высоту, потом пикирует на цель и пытается ударить вражескую бронемашину в крышу. Радиус действия Javelin – 2500 метров.

Первая партия американских противотанковых ракет поступила на Украину в 2018 году. Тогда Соединенные Штаты поставили 35 ПТРК и 210 ракет к ним на общую сумму около 47 миллионов долларов.